Guerini | serve un’alleanza più forte per evitare la frammentazione

Notizia in breve

Guerini ha affermato che è necessaria un’alleanza più solida per evitare la frammentazione. Ha sottolineato che alcuni profili politici potrebbero dividere l’alleanza. Inoltre, ha evidenziato che la debolezza dei candidati locali potrebbe influenzare negativamente i risultati elettorali. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sulla necessità di unire le forze e rafforzare la compattezza politica prima delle prossime elezioni.