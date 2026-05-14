Un nuovo allarme arriva da un leader europeo, che sottolinea come l’Europa si trovi in una posizione di isolamento e che il dialogo con l’amministrazione statunitense non abbia portato ai risultati sperati. Il commento si basa su un contesto internazionale in rapido cambiamento, in cui le alleanze tradizionali sembrano indebolite e le relazioni con gli Stati Uniti richiedono un nuovo approccio più equilibrato. Questa dichiarazione mette in evidenza la percezione di una crescente solitudine politica e strategica del continente.

“In un mondo di alleanze mutevoli, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata. Per la prima volta nella memoria vivente, siamo davvero soli insieme “. Ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno – assegnato dalla città tedesca per i meriti nell’integrazione europea – Mario Draghi pronuncia un discorso a toni foschi sulle sorti dell’Europa, sottolineando come il vecchio continente non possa più contare sulle certezze del passato: “Il mondo che un tempo aiutava l’Europa a generare prosperità non esiste più. È diventato più duro, più frammentato e più mercantilista. Decisioni con conseguenze profonde per le economie europee vengono prese sempre più unilateralmente “, avverte l’ex presidente della Banca centrale europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’allarme di Draghi: “L’Europa è sola, il dialogo con Trump non ha funzionato. Con gli Usa serve un rapporto più equo”

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