allarme furti piu controlli e appello accordato del sindaco

Nelle ultime ore, nel territorio si sono verificati numerosi furti e tentativi di intrusione. Il sindaco ha lanciato un appello alla popolazione, invitando a mantenere alta l’attenzione. Sono stati intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine per contrastare la recrudescenza dei reati. La situazione ha portato a un aumento delle misure di sicurezza, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi e tutelare i cittadini.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Cari concittadini di Solofra, nelle ultime ore il nostro territorio ha registrato un preoccupante aumento di furti e tentativi di intrusione. Ho già attivato contatti con le forze dell’ordine locali per rafforzare i controlli e intensificare i pattugliamenti, ma la collaborazione di tutti è fondamentale”. Così il sindaco di Solofra, Nicola Moretti: “Invito in particolare gli anziani e le persone che vivono sole a prestare la massima attenzione: non aprite la porta a sconosciuti senza verificare la loro identità, non lasciate alla vista denaro o oggetti di valore, e informate familiari o vicini se ricevete visite sospette. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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