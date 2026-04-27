Arsenale di Taranto appello del sindaco | Servono più assunzioni

Il sindaco di Taranto ha presentato un appello per aumentare le assunzioni all’Arsenale Militare Marittimo della città, evidenziando che il ruolo di questa struttura è fondamentale per l’economia locale. Attualmente, l’Arsenale rappresenta un centro di importanza strategica, ma si rende necessario un incremento del personale per garantire il funzionamento ottimale e il sostegno alle attività commerciali e industriali circostanti.

Tarantini Time Quotidiano L’Arsenale Militare Marittimo di Taranto resta un punto centrale per l’economia cittadina, ma necessita di un potenziamento a partire dal personale. È la posizione espressa dal sindaco Piero Bitetti, che interviene sullo schema di Decreto Ministeriale relativo al fabbisogno di organico. Secondo quanto evidenziato, la previsione di 1.428 unità non sarebbe sufficiente a rispondere alle esigenze del sito né a rappresentare una soluzione alla cosiddetta “Vertenza Taranto”. Da qui la richiesta di un ulteriore impegno sul fronte occupazionale, con nuove assunzioni sia civili sia militari, per assicurare la piena operatività della struttura e la continuità lavorativa.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Arsenale di Taranto, appello del sindaco: “Servono più assunzioni” Notizie correlate Arsenale di Taranto, UIL FP: “Ok al decreto sugli organici, ma servono assunzioni immediate”Tarantini Time QuotidianoLa UIL FP accoglie positivamente lo schema di Decreto Ministeriale che conferma l’organico dell’Arsenale Militare Marittimo... Leggi anche: Taranto, nuove assunzioni nello staff del sindaco: polemica sui costi e sulle priorità Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Arsenale Militare, Bitetti: l’ appello a Crosetto; Cisl FP: Niente tagli di organico all’Arsenale di Taranto; Arsenale, nessun taglio all'organico. Ma la Cisl Fp chiede nuove assunzioni; Bitetti rilancia sul personale e al ministro Crosetto dice: Servono più assunzioni per salvare l’Arsenale. Il sindaco di Taranto: «L'Arsenale militare va potenziato con nuove assunzioni»L’Arsenale Militare di Taranto «è un pilastro dell’economia locale grazie alla specificità del personale impiegato, alla funzionalità delle infrastrutture e dei mezzi in dotazione, e per tali ragioni ... lagazzettadelmezzogiorno.it Arsenale, il sindaco chiede nuove assunzioniNuove assunzioni per l'Arsenale Militare di Taranto. A chiederle è stato il sindaco di Taranto Piero Bitetti. In un intervento si rileva che l'Arsenale è un ... quotidianodipuglia.it , : “ ” Il sindaco chiede interventi urgenti per rafforzare l’occupazione. L’Arsenale Militare Marittimo di Taranto rappresenta un pilastro dell’economia locale e, secondo il sindaco - facebook.com facebook Il sindaco di Taranto: «L'Arsenale militare va potenziato con nuove assunzioni» x.com