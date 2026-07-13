A Nerviano sono stati intensificati i controlli di sicurezza a seguito di una serie di furti e tentativi di effrazione nella zona del Lazzaretto, oltre ad atti vandalici contro il patrimonio cittadino. Le autorità hanno deciso di aumentare i servizi di vigilanza per contrastare la recrudescenza di questi episodi. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti, che chiedono maggiore presenza delle forze dell’ordine nel territorio.

Nerviano (Milano) – Cresce la preoccupazione a Nerviano per i recenti episodi di criminalità e vandalismo che stanno interessando il territorio. Da un lato l'ondata di furti e tentativi di effrazione nella zona del Lazzaretto, dall'altro gli atti vandalici contro il patrimonio cittadino. Un quadro che ha spinto il gruppo consiliare della Lega a presentare un'interrogazione con richiesta di risposta scritta per chiedere all'amministrazione comunale un rafforzamento delle misure di sicurezza. Al centro dell'iniziativa ci sono le segnalazioni dei residenti dell'area compresa tra via Lazzaretto e via Adige, dove, secondo quanto riferito, si sarebbero verificati diversi episodi di criminalità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sicurezza a Nerviano: “Più controlli dopo furti e spaccate al Lazzaretto”

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