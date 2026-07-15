Allarme furti piu controlli e appello accorato del Sindaco
Nelle ultime ore, nel territorio si sono verificati numerosi furti e tentativi di intrusione, portando a un aumento delle segnalazioni. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle zone più colpite. Il sindaco ha rivolto un appello ai cittadini affinché rafforzino le misure di sicurezza e segnalino immediatamente ogni attività sospetta. La situazione resta sotto osservazione, e si aspettano ulteriori interventi delle autorità per garantire la sicurezza pubblica.
Tempo di lettura: < 1 minuto “Cari concittadini di Solofra, nelle ultime ore il nostro territorio ha registrato un preoccupante aumento di furti e tentativi di intrusione. Ho già attivato contatti con le forze dell’ordine locali per rafforzare i controlli e intensificare i pattugliamenti, ma la collaborazione di tutti è fondamentale”. Così il sindaco di Solofra, Nicola Moretti: “Invito in particolare gli anziani e le persone che vivono sole a prestare la massima attenzione: non aprite la porta a sconosciuti senza verificare la loro identità, non lasciate alla vista denaro o oggetti di valore, e informate familiari o vicini se ricevete visite sospette. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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