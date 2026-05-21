Non se la passa bene torni in Rai | l’accorato appello di Fiorello per Amadeus e i risvolti dorati del dramma ? in atto
Durante il Salone del Libro di Torino, Amadeus si è trovato al centro di attenzione, con Fiorello che ha rivolto un appello pubblico riguardo alla sua situazione professionale. La discussione si è concentrata sulle condizioni di lavoro e sui possibili cambiamenti all’interno della Rai, senza che siano stati forniti dettagli specifici sulle motivazioni o sui responsi ufficiali. La vicenda ha suscitato commenti e discussioni tra gli addetti ai lavori, mentre il coinvolgimento di altri personaggi dello spettacolo ha aggiunto ulteriori sfumature alla vicenda.
Amadeus convitato di pietra di Fiorello&co. al Salone del Libro di Torino. È l’ennesima volta che lo showman siciliano, partner del successo sanremese, lancia l’amo a nuora perché suocera intenda: laddove per “suocera”, ma dopo un divorzio burrascoso chiesto dal conduttore, si intende la Rai . Fiorello insomma, con la sottile veemenza ironica di cui sa essere capace, ha rimesso benzina sul fuoco del “caso Amadeus. Tra gag sull’Eurovision, frecciate alla tv di oggi e un applauso a Sal Da Vinci, lo showman si è rivolto direttamente all’amico con cui ha condiviso i Festival dei record: “Sarebbe il caso che tornasse a casa. Non se la passa bene, dai Ama torna in Rai”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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Amadeus? Sarebbe il caso che tornasse a casa. Non se la passa bene, dai Ama torna in Rai. - Fiorello al Salone del Libro di Torino x.com
Non se la passa bene Fiorello torna a parlare di televisione e fa riferimento al momento complicato vissuto da Amadeus dopo l’addio alla Rai, e lancia un appello al suo amico fraterno: https://fanpa.ge/PHEwa facebook
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