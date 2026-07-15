Alla scoperta dell’Italia green

L’agricoltura italiana sta attraversando una fase di trasformazione significativa, con cambiamenti legati a vari aspetti. Le aziende agricole devono affrontare le conseguenze del cambiamento climatico e le esigenze di tutela dei territori. Allo stesso tempo, si cerca di garantire la sicurezza alimentare, in un contesto in cui le pratiche agricole sono sottoposte a pressioni crescenti. La transizione coinvolge diverse strategie e interventi per adattarsi alle nuove sfide.

L’agricoltura vive una fase di trasformazione epocale, stretta tra le sfide del cambiamento climatico, la tutela dei territori e la sicurezza alimentare. Per raccontare questa rivoluzione nasce la seconda edizione di AgroFutura, il primo festival itinerante in Italia ideato da Editoriale Nazionale con le sue storiche testate. Un viaggio attraverso la penisola con l’obiettivo di mettere a sistema agricoltori, scienziati, startup, istituzioni e chef d’eccellenza. Al centro del dibattito si colloca l’Agritech, con una digitalizzazione intelligente pensata per ottimizzare l’uso dell’acqua e ridurre drasticamente l’impatto della chimica nei campi. Il progresso tecnologico si unisce alla valorizzazione dell’identità territoriale e la difesa della biodiversità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Perché questa scoperta salverà l'Italia (forse)

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