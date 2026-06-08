Dal 10 al 14 giugno, decine di eventi si svolgono in tutta la città per la Milano Green Week. La manifestazione coinvolge otto municipi e si concentra su parchi e aree verdi come Vettabbia, il parco delle Cave a Baggio e le rogge del Sud Milano. La programmazione comprende iniziative dedicate a biodiversità e lucciole, con appuntamenti distribuiti tra vari quartieri e zone verdi della città.

Milano, 8 giugno 2026 – Decine di appuntamenti sparsi per la città, 5 giorni di manifestazioni dal 10 al 14 giugno, 8 municipi coinvolti e soprattutto coinvolte le grandi aree verdi, come la Vettabbia, il parco delle Cave a Baggio e le rogge del Sud Milano. E, inevitabilmente, la contromanifestazione dei comitati di quartiere che contesta il leitmotiv dell’Amministrazione comunale milanese su quanto sia realmente “green” la capitale lombarda. La Milano Green Week è ufficialmente alle porte, e per una settimana si parlerà di politiche ambientali, lotta all'inquinamento, depavimentazione, cambiamento climatico. https:www.ilgiorno.itmilanocronacale-famiglie-sospese-poco-cemento-af6adca0 Al Teatro Burri . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Torna la Milano Green Week: 5 giorni e e decine di eventi alla scoperta di parchi, biodiversità e lucciole all’interno della città

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