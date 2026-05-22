Alla scoperta dell’Italia più nascosta con un cast d’eccezione

Una nuova produzione televisiva si propone di mostrare le zone meno conosciute dell’Italia, concentrandosi su borghi e paesaggi spesso poco frequentati. Il programma utilizza un cast di attori e conduttori di rilievo per guidare gli spettatori attraverso queste località. La serie prevede riprese in diverse regioni, con immagini che catturano dettagli architettonici e ambientazioni tradizionali. La trasmissione mira a offrire uno sguardo autentico e diretto sui luoghi meno battuti del paese.

. Una nuova produzione televisiva promette di svelare gli scorci più suggestivi e le atmosfere uniche dei borghi italiani. Dal 25 maggio debutta su Mediaset Infinity “Meravigliosa Italia”, il nuovo format ideato da Ugo Autuori e scritto insieme a Carola Cavalli, con la regia di Giovanni Totaro. Il programma è disponibile gratuitamente tra i contenuti accessibili della piattaforma. Alla guida troviamo Nicola Santini affiancato da Peppe Iannicelli e Tanya La Gatta, con la partecipazione di Luca Marsi, Maira Trevisan e Umberto Marzotto. Il progetto propone un viaggio attraverso l’Italia scegliendo una prospettiva lontana dai classici itinerari turistici, mettendo al centro non solo i luoghi ma anche atmosfere, persone e dettagli autentici della quotidianità. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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