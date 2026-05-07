Il bosco degli dei | escursione a Monte Pellegrino tra flora e miti della Grecia antica
Venerdì 29 maggio 2026 si svolgerà un'escursione nel bosco di Monte Pellegrino, un percorso che unisce natura e storia antica. Durante l'escursione si potranno osservare i paesaggi primaverili e ascoltare i racconti della mitologia greca collegati alle piante e alle costellazioni visibili nel cielo serale. L'evento prevede un itinerario tra i sentieri del monte, accompagnato da narrazioni legate ai miti e alla flora locale.
Venerdì 29 maggio 2026 tra natura, stelle e miti antichi. La primavera porta con sé cieli limpidi, profumi nuovi e atmosfere suggestive lungo i sentieri di Monte Pellegrino così durante l'escursione sarà possibile ascoltare i racconti della mitologia greca legati alle piante e alle costellazioni.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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