AREZZO Alice Bisi, in arte Birthh, è pronta per una delle tappe più significative del suo “Senza Fiato Tour 2026”. Stasera la cantautrice toscana salirà infatti sul palco del Mengo Music Fest 2026. Dopo anni vissuti a Brooklyn e tre album in inglese, Alice torna alle radici con il suo primo lavoro interamente in italiano: un disco viscerale che racconta la ricerca d’identità di una generazione sospesa tra due mondi. Alice, domani torna al Mengo in una veste tutta nuova. Che ricordi ha di questo festival? "Ci avevo suonato due anni fa da sola, con i miei pezzi in inglese e le loop station. Mi è rimasto impresso come un festival bellissimo in un posto magnifico; mi piace molto che sia un evento gratuito e aperto a tutti, che permette di vivere la musica come un momento di vera condivisione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alice, voce delle generazioni. Birthh torna e apre la strada a Maria Antonietta e Colombre

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