Il diario segreto di una partigiana | la voce di Maria Antonietta Moro

Il diario segreto di una partigiana rivela dettagli sulla vita di una donna impegnata nella lotta di Resistenza. Attraverso le pagine scritte a mano, si può leggere di momenti di tensione, delle sfide quotidiane e delle paure vissute durante quegli anni difficili. Una figlia ha analizzato il diario per ricostruire il passato della madre, cercando di comprendere meglio il suo ruolo e le esperienze custodite tra le righe.

? Cosa scoprirai Cosa nascondeva la partigiana tra le pagine del suo diario segreto?. Come ha fatto una figlia a ricostruire il silenzio della madre?. Chi parteciperà al confronto diretto con la famiglia della protagonista?. Dove si terranno gli incontri per scoprire questa storia di resistenza?.? In Breve Spettacolo di SpkTeatro a Martignacco l'8, 9 e 10 maggio presso Sala Tsf.. Coinvolgimento di Lisa Moras, Tommaso Tommers Benedetto, Marco Zanella e Lorena Fornasir.. Residenza artistica strutturata con il supporto del Teatro Verdi di Pordenone.. Dialogo post-spettacolo con Antonella Lestani dell'Anpi provinciale di Udine.. L’8 maggio alle ore 20 presso la Sala Tsf di via della Vecchia Filatura 10 a Torreano, Martignacco, Eleonora Marchiori e Giulia Cosolo presenteranno l’anteprima dello spettacolo L’altra da me.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il diario segreto di una partigiana: la voce di Maria Antonietta Moro The Wisdom of Father Brown Notizie correlate Maria Antonietta, la prima influencer: il segreto dello stile VersaillesLa Frick Collection ospita l’esposizione Ruffles & Ribbons, una rassegna dedicata alle tavole di moda dell’epoca di Maria Antonietta. Una strada per la partigiana Maria Giovanna Casanova: ecco quale tratto del Lungomare di Pegli cambierà nomeIntitolare un tratto del lungomare di Pegli a Maria Giovanna Casanova, partigiana e martire della Foce nel 1944: questa la proposta approvata in...