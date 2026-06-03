A Bologna, dal 3 giugno 2026, sono previsti concerti di musica dal vivo con artisti come Sayf e Maria Antonietta con Colombre. Le date precise e le location non sono ancora state comunicate, ma l’evento si inserisce nel calendario degli appuntamenti estivi della città. La stagione musicale si svolge durante i giorni caldi dell’inizio estate, offrendo spettacoli a pubblico. Le iniziative continuano anche quest’anno, coinvolgendo artisti di diversa provenienza e stile musicale.

Bologna, 3 giugno 2026 – Saranno attraversati anche quest’anno dalla grande musica dal vivo, i giorni caldi dell’ estate bolognese alle porte. Tantissimi gli appuntamenti di un vasto cartellone che farà della città un festival diffuso con tanti palchi che uniscono, con la loro offerta musicale, il centro con la periferia. Molti, ovviamente, i ritorni. Alcuni attesissimi, come Botanique, hanno subito delle trasformazioni significative, abbandonando lo spazio che li accoglieva abitualmente, i giardini di Filippo Re, al centro di importanti lavori di rigenerazione, per entrare in tanti diversi ambienti. Il programma del Botanique . Ad iniziare... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - I concerti d’inizio estate a Bologna: da Sayf a Maria Antonietta & Colombre, artisti e date

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