Le acque della Toscana mantengono una buona qualità per la balneazione, ma il Mediterraneo sta affrontando problemi legati a eventi come mareggiate e la presenza di pesci scorpione, oltre a episodi di strage di gorgonie. Le alghe marine, che rappresentano un elemento fondamentale per l’ecosistema, sono in difficoltà. Il cambiamento climatico sta influendo sulla biodiversità marina, causando danni che si riflettono anche sulla salute delle specie e sugli habitat sottomarini.

Il mare appare spesso limpido, ma sotto la superficie qualcosa si sta rompendo. Mentre le acque della Toscana continuano a garantire una buona qualità per la balneazione, il cambiamento climatico presenta il conto alla biodiversità marina. Foreste di alghe che scompaiono, pesci tropicali che risalgono il Mediterraneo fino alle nostre coste e un’estate segnata dal ritorno delle meduse. A parlarne è Lisandro Benedetti Cecchi, professore ordinario di ecologia al dipartimento di biologia dell’Università di Pisa. «Alte temperature e mareggiate violente — afferma —, messe insieme, stanno creando condizioni nocive per molte specie marine». È il caso ad esempio della Cystoseira sensu lato, alga che forma vere e proprie foreste sottomarine lungo le coste rocciose. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Tra strage di Gorgonie, pesci scorpione e mareggiate, cosa succede sotto il Mediterrneo? «Alghe in sofferenza, è come perdere i boschi»

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