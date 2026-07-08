Mare due i punti inquinati in Puglia | rilevazioni in 29 spiagge ecco quali

Le analisi condotte su 29 spiagge in Puglia hanno rilevato due punti in mare che superano i limiti di legge per l'inquinamento. Questi risultati sono stati comunicati dalle campagne di monitoraggio di Goletta Verde e Goletta. Le rilevazioni hanno evidenziato che alcune zone presentano livelli di inquinanti superiori ai parametri consentiti. Non sono stati specificati i nomi delle spiagge interessate o le sostanze coinvolte. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti per eventuali interventi.

Sono due i punti sul mare in Puglia a essere oltre i limiti di legge per l'inquinamento. A fare un punto congiunto sono Goletta Verde e Goletta dei Laghi, le due campagne nazionali di Legambiente in difesa di mare, coste e bacini lacustri che oggi hanno presentato a Brindisi, in conferenza stampa, i dati dei loro monitoraggi effettuati sulle coste della provincia di Brindisi, Bari, Foggia, Barletta Andria Trani, Lecce, Taranto e nei laghi Varano e Lesina, entrambi in provincia di Foggia. Partendo dal focus mare – Goletta Verde, su 29 punti campionati ben il 93% dei punti è risultato entro i limiti di legge (27 campioni) e solo il 7% dei... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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