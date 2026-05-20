Scontro tra bici e furgone Muore cinque giorni dopo l’incidente in via Cella

Una donna di 74 anni è deceduta lunedì pomeriggio all'ospedale Bufalini di Cesena, cinque giorni dopo essere stata coinvolta in un incidente lungo via Cella. La vittima era in bicicletta quando è stata investita da un furgone mercoledì scorso. Le sue condizioni si sono aggravate nei giorni successivi, portandola infine a perdere la vita. L'incidente ha attirato l'attenzione sulla dinamica dell'impatto e sulle cause che lo hanno provocato.

È morta lunedì pomeriggio all’ospedale Bufalini di Cesena, cinque giorni dopo l’incidente, la 74enne Maria Luisa Riva, investita mercoledì scorso lungo via Cella mentre viaggiava in bicicletta. La donna, nel pomeriggio del 13 maggio, era finita contro un furgoncino e era stata trasportata con l’elimedica all’ospedale dove era apparsa subito grave. Maria Luisa Riva, conosciuta da molti con il soprannome di ’Nives’ era un’infermiera in pensione molto impegnata per la comunità di Carraie, paese in cui viveva, sia con il comitato cittadino sia come volontaria alla Casa della Salute di San Pietro in Vincoli. Lascia il marito Nevio, i figli Francesca, Caterina e Filippo e i nipoti Pietro, Diego, Marco e Anna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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