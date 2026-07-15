L’ Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna ha accolto lunedì un ospite d’eccezione: Alessandro Borghese, noto soprattutto per programmi di successo come Alessandro Borghese – 4 Ristoranti e Junior MasterChef Italia. Accompagnato dalla direttrice, Paola Babini, Borghese ha visitato i laboratori del Corso di Arti Visive – Mosaico, immergendosi in uno dei luoghi simbolo della tradizione musiva ravennate. Durante la visita ha incontrato studenti e studentesse, osservando da vicino il lavoro, la ricerca e la sperimentazione che animano quotidianamente i laboratori dell’Accademia. Alessandro Borghese ha promosso un progetto che ha visto gli studenti del Biennio di Mosaico impegnati nella realizzazione di alcune opere musive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alessandro Borghese all’Accademia come promotore del mosaico

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