Ascolti tv ieri sera sabato 6 giugno 2026 dai Pooh a Pino è Il viaggio del musicante a 4 Ristoranti di Alessandro Borghese

Notizia in breve

I dati Auditel di ieri sera mostrano che il programma musicale con i Pooh ha ottenuto il maggior numero di ascolti sui principali canali. Tra i programmi in gara c’erano anche “Pino è... Il viaggio del musicante” e “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese. La serata ha visto uno scontro tra programmi di musica, intrattenimento e informazione, con i dati che evidenziano quale show ha raggiunto la platea più ampia sui canali Rai e Mediaset.