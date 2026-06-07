Ascolti tv ieri sera sabato 6 giugno 2026 dai Pooh a Pino è Il viaggio del musicante a 4 Ristoranti di Alessandro Borghese
I dati Auditel di ieri sera mostrano che il programma musicale con i Pooh ha ottenuto il maggior numero di ascolti sui principali canali. Tra i programmi in gara c’erano anche “Pino è... Il viaggio del musicante” e “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese. La serata ha visto uno scontro tra programmi di musica, intrattenimento e informazione, con i dati che evidenziano quale show ha raggiunto la platea più ampia sui canali Rai e Mediaset.
Ecco chi ha vinto la battaglia degli ascolti tv ieri sera sui principali canali Rai e Mediaset: i dati Auditel della prima serata Gli ascolti tv di ieri, sabato 6 giugno 2026, vedono lo scontro tra diversi programmi dedicati alla musica, all'intrattenimento, all'informazione. Dalle celebrazio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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