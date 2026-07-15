Alcaraz la notizia è appena arrivata! Tutto vero

Carlos Alcaraz si prepara a tornare in campo dopo più di tre mesi di assenza. Gli ultimi controlli medici sono stati positivi e nei prossimi giorni dovrà sottoporsi a ulteriori esami per ricevere il via libera definitivo. La decisione sulla ripresa dell’attività agonistica dipenderà dai risultati di questi accertamenti.

Carlos Alcaraz si avvicina al ritorno nel circuito dopo un’assenza durata oltre tre mesi. Gli ultimi riscontri medici sarebbero stati incoraggianti e nei prossimi giorni il tennista spagnolo dovrà sottoporsi a nuovi accertamenti, decisivi per ottenere l’autorizzazione definitiva alla ripresa dell’attività agonistica. Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo La Verdad, il professor Ángel Ruiz-Cotorro, medico che segue il giocatore, avrebbe rilevato progressi nel recupero del polso. Il controllo conclusivo servirà a verificare che la risposta ai carichi di lavoro sia stabile e compatibile con il rientro in un torneo di alto livello. L’obiettivo indicato per il possibile rientro è il Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento sul cemento statunitense che precede gli US Open. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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