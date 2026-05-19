Alcaraz la notizia ufficiale è appena arrivata | cosa cambia per Sinner

È arrivata la notizia ufficiale che Carlos Alcaraz si fermerà per un infortunio e non giocherà più sui campi di Queen’s e di Wimbledon. La sua assenza riguarda le prossime tappe sui tornei sull’erba, confermando il suo ritiro anticipato. La decisione è stata comunicata dallo stesso giocatore, che ha annunciato di dover interrompere le competizioni a causa di un problema fisico. Per il momento, non sono state indicate tempistiche di recupero o eventuali altri impegni ufficiali.

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Arriva una nuova battuta d’arresto per Carlos Alcaraz, che conferma il suo stop forzato dal circuito e comunica ufficialmente il ritiro dai tornei sull’erba del Queen’s e di Wimbledon. Un annuncio che spegne le speranze di rivederlo in campo a breve. Il tennista spagnolo ha affidato il messaggio ai social, spiegando che la fase di recupero sta procedendo positivamente ma non abbastanza da permettergli di tornare a competere ad alto livello. Una decisione prudente, maturata insieme al suo team medico. “Mi sento molto meglio, ma non sono ancora pronto per gareggiare”, ha scritto Alcaraz su Instagram, sottolineando come la priorità resti il pieno recupero fisico piuttosto che il rientro anticipato nel circuito ATP. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Alcaraz, la notizia ufficiale è appena arrivata: cosa cambia per Sinner ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CZY IGA WITEK JEST JU GOTOWA NA ZWYCISTWO W ROLAND GARROS SIDOR I KOSTYRA ANALIZUJ RZYM Sullo stesso argomento Leggi anche: Alcaraz, la notizia shock è appena arrivata! Non è possibile Terremoto fortissimo, la notizia ufficiale è appena arrivataLa gestione delle emergenze in territori ad altissima criticità sismica richiede una freddezza e una precisione che solo l’esperienza di grandi... Carlos Alcaraz salterà anche Wimbledon: ufficiale la rinuncia all’intera stagione sull’erbaCarlos Alcaraz non giocherà Wimbledon, terzo Slam della stagione che andrà in scena sulla sacra erba dal 29 giugno al 12 luglio. Questa è la notizia del ... oasport.it Carlos Alcaraz salta anche Wimbledon: l'annuncio ufficialeLo spagnolo non prenderà parte alla stagione sull'erba ... msn.com Appena letta la notizia, l’ho pensato subito pure io… x.com