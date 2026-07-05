Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale a Wimbledon, arrivando per la quinta volta nella sua carriera. La sua prestazione gli permette di eguagliare il record italiano di presenze tra i migliori sedici del torneo, un risultato che non si verificava da tempo. La partita si è conclusa con la sua vittoria, consolidando la sua presenza nel torneo. Sinner si prepara ora per il prossimo match, continuando la sua corsa nel torneo londinese.

Jannik Sinner continua la sua corsa a Wimbledon e conquista per la quinta volta in carriera gli ottavi di finale dello Slam londinese, eguagliando il primato italiano di Nicola Pietrangeli per numero di presenze tra i migliori sedici del torneo. Il numero 1 del mondo ha superato al terzo turno Jenson Brooksby in tre set, con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4, centrando il ventesimo ottavo di finale Slam della carriera. La partita è stata rinviata dalle 14.30 alle 17.30 per via del caldo: una scelta che porta in sé dei rischi, visto che tutte le partite di Wimbledon devono concludersi entro le 23. Ad attenderlo ci sarà ora il giapponese Shintaro Mochizuki, autentica rivelazione del torneo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Thesocialpost.it - Sinner, la notizia è appena arrivata: cambia tutto!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alcaraz, la notizia ufficiale è appena arrivata: cosa cambia per SinnerÈ arrivata la notizia ufficiale che Carlos Alcaraz si fermerà per un infortunio e non giocherà più sui campi di Queen’s e di Wimbledon.

Leggi anche: Alessandro Sallusti! Tocca a lui, la notizia è appena arrivata. Cambia tutto

Temi più discussi: Jannik Sinner a Wimbledon 2026: risultato e cronaca della vittoria su Miomir Kecmanovic | Tennis ATP oggi; Wimbledon, Sinner vola agli ottavi: 'Posso crescere ancora'; Sinner a Wimbledon: 'Sappiamo cos'è successo a Parigi, potrebbe risuccedere'; RECAP! Auger-Aliassime stende Prizmic. Jodar-Carreno sospesa per oscurità.

Ibra, l’accusa: Koeman sembrava un tecnico italiano Khalaili, sorpasso Inter Sinner, ostacolo Borges La prima pagina di mercoledì 1 luglio #CorrieredelloSport x.com

Caduta Sinner, la brutta notizia è appena arrivata: parla il medicoMomenti di grande apprensione a Wimbledon durante il match tra Jannik Sinner e Miomir Kecmanovic, quando il numero uno del mondo è stato protagonista di una ... thesocialpost.it

Sinner e la macchia di sangue sulla scarpa del piede destro: cosa è successo a WimbledonNon solo lo scivolone: incoveniente plurimo per il numero 1 del mondo nella gara d'esordio contro il serbo Kecmanovic ... tuttosport.com