Alberto Dainese ha dichiarato che Tadej Pogacar continuerà a dominare finché non si stancherà, mentre ha indicato Merlier come il miglior velocista. Dopo un inizio di stagione segnato da cadute e problemi fisici, il ciclista italiano si prepara alla seconda parte del 2026. Ha anche riferito di avere ancora dei sassolini da togliersi, senza specificare quali.

Dopo un avvio di stagione complicato, segnato da alcune cadute e problemi fisici, Alberto Dainese guarda con fiducia alla seconda parte del 2026. Il velocista veneto della Soudal-QuickStep, arrivato quest’anno nella formazione belga con un contratto valido anche per il 2027, è tornato in gruppo al Tour de Suisse e ai Campionati Italiani, dove una sfortunata caduta della catena gli ha probabilmente negato un posto sul podio. Ora è in ritiro a Tignes per preparare un finale di stagione che potrebbe culminare con la Vuelta a España, la corsa che gli ha regalato la sua ultima vittoria in un Grande Giro. Quest’anno hai corso abbastanza nella prima parte di stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alberto Dainese: “Pogacar dominerà finché non si stancherà. Merlier il velocista migliore, ho ancora dei sassolini da togliermi”

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