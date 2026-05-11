Flavio Cobolli analizza la sconfitta | Ancora non riesco a togliermi da situazioni difficili Ho giocato davvero male
Al terzo turno degli Internazionali d’Italia, Flavio Cobolli si è fermato dopo aver perso contro l’argentino Thiago Tirante con un punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 18 minuti. Dopo la partita, Cobolli ha commentato di non riuscire ancora a superare alcune situazioni difficili e ha ammesso di aver giocato molto male.
Si interrompe al terzo turno degli Internazionali d’Italia il percorso di Flavio Cobolli, sconfitto dall’argentino Thiago Tirante con il punteggio di 6-3, 6-4 in appena un’ora e 18 minuti. Una partita in cui il numero 69 del mondo ha imposto fin dai primi scambi il proprio ritmo, giocando un tennis aggressivo e praticamente senza sbavature. Dall’altra parte della rete, invece, Cobolli non è mai riuscito a trovare continuità né lucidità, tradito da percentuali troppo basse al servizio, appena il 50% di prime in campo e il 54% di resa, e da ben 26 errori gratuiti. Nemmeno il sostegno del Centrale è bastato a cambiare l’inerzia di una serata complicata per il romano.🔗 Leggi su Oasport.it
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