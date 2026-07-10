Nella settima tappa del Tour de France 2026, Tim Merlier ha conquistato la vittoria in volata, nonostante una posizione di partenza non ottimale. Con una spinta finale negli ultimi 200 metri, ha superato gli avversari dimostrando una potenza impressionante. La sua capacità di gestire le volate lineari lo ha portato a ricevere il massimo dei voti, confermandosi come il velocista più forte al mondo in questa specialità.

PAGELLE SETTIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026. Tim Merlier, voto 10: nelle volate lineari come queste è il più forte al mondo senza alcun dubbio. Non era posizionato benissimo, ma con scaltrezza e una potenza incredibile negli ultimi 200 metri ha dettato legge. Quarto successo in carriera al Tour per il belga della Soudal Quick-Step, obiettivo trovare almeno il bis prima di Parigi. Søren Wærenskjold, voto 8: non è un velocista puro, ma oggi è stato davanti a tanti corridori che hanno una punta di velocità maggiore. Ottima la volata del norvegese della Uno-X Mobility che deve arrendersi solo ad un Merlier imbattibile. Biniam Girmay, voto 7,5: i livelli del 2024 sono ancora lontanissimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Tour de France 2026: Tim Merlier è il più forte velocista al mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sanremo 2026 - Francesco Renga canta Il meglio di me

Notizie e thread social correlati

Tour de France 2026, Tim Merlier strepitoso in volata a BordeauxDurante la settima tappa del Tour de France 2026, a Bordeaux, l’ex campione europeo Tim Merlier ha vinto in volata.

Pagelle Tour de France 2026: Kooij domina il primo sprint. Deludono Merlier e PhilipsenNella quinta tappa del Tour de France 2026, Olav Kooij ha vinto lo sprint, dominando la volata finale.

Temi più discussi: Tour de France, le pagelle: Del Toro sempre meglio: 8. Tiberi, addio speranze di gloria: 4; Pagelle Tour de France 2026: Tadej Pogacar un alieno, Vingegaard si arrende; Tour, le pagelle della sesta tappa: Evenepoel da 4, pensi alle classiche. Male anche Piganzoli: 4,5; Pagelle Tour de France 2026: Tadej Pogacar ha già chiuso i conti? Sarà battaglia per il podio.

Tour, le pagelle della sesta tappa: Evenepoel da 4, pensi alle classiche. Male anche Piganzoli: 4,5Come i grandissimi. Tadej Pogacar scrive una pagina leggendaria di Tour de France con una fuga solitaria di 42,7 km nata a quattro chilometri dalla vetta del Tourmalet. Trionfo finale a Gavarnie-Gèdre ... gazzetta.it

Pagelle Tour de France 2026: Tadej Pogacar un alieno, Vingegaard si arrendePAGELLE SESTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026 Tadej Pogacar, voto 10: la scalata al Tourmalet è impressionante, supportato anche nella prima parte dalla ... oasport.it