Kerim Alajbegovic, calciatore bosniaco, non si è trasferito alla Juventus come previsto. La trattativa, che coinvolgeva anche il direttore sportivo dei bianconeri, Giuntoli, non si è conclusa con il trasferimento. Alajbegovic potrebbe invece approdare in Serie A con l’Atalanta. La decisione finale non è stata comunicata ufficialmente, e non ci sono dettagli sui motivi che hanno portato alla mancata conclusione dell’affare.

di Luca Fiore Kerim Alajbegovic, vecchio pallino di Giuntoli alla Juventus, potrebbe arrivare in Serie A con la maglia dell’Atalanta ma c’è un retroscena che riguarda i bianconeri. Il nome di Kerim Alajbegovic continua a incrociare il percorso professionale di Cristiano Giuntoli. Il talento bosniaco, già finito nel radar dell’attuale dirigente dell’ Atalanta ben due anni fa, rappresenta un profilo di grande interesse che il direttore sportivo aveva cercato di portare a Torino durante la sua precedente esperienza alla Juventus. L’obiettivo, all’epoca, era quello di inserire il giovane talento all’interno del progetto della Juventus Next Gen, permettendogli di maturare gradualmente e confrontarsi con il calcio professionistico italiano in un ambiente controllato e votato alla crescita dei prospetti più promettenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Alajbegovic poteva arrivare alla Juventus! C’entra Giuntoli, perché il bosniaco non si è trasferito a Torino

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