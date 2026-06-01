Alajbegovic nel mirino della Serie A | c’è anche l’Inter alla finestra per il talento bosniaco valutato 30 milioni

L’Inter è interessata a un talento bosniaco valutato circa 30 milioni di euro. Il giocatore, Alajbegovic, è finito nel mirino della Serie A e si trova sotto osservazione da parte di diversi club italiani. La trattativa potrebbe portare a un trasferimento nei prossimi mesi, anche se al momento non ci sono dettagli ufficiali sulle offerte o sui tempi. La valutazione del calciatore rimane intorno ai 30 milioni di euro.

di Paolo Moramarco Alajbegovic nel mirino della Serie A: c’è anche l’Inter alla finestra per il talento bosniaco. Il Bayer chiede circa 30 milioni: questa la situazione. Kerim Alajbegovi?, attaccante del Bayern Leverkusen e della Nazionale bosniaca che ha eliminato l’Italia dai Mondiali, ha parlato nelle scorse ore delle voci di mercato che lo riguardano. Tra i club interessati figura anche l’ Inter, con il giocatore che ha confermato di gradire la Serie A e di sentirsi pronto per club di alto livello. Pedullà sul mercato e richieste economiche. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo profilo X, la richiesta per Alajbegovi? parte da 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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