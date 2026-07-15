Il trequartista bosniaco ha dato il suo via libera all’Atalanta, segnando un passo avanti nell’affare. Manca ancora l’accordo definitivo su alcuni dettagli contrattuali e la formalizzazione dell’intesa tra i club. La società bergamasca accelera, puntando a chiudere la trattativa prima dell’inizio della stagione. L’operazione potrebbe essere annunciata a breve, in attesa delle firme finali.

Calciomercato Atalanta, Alajbegovic sempre più vicino alla Dea: cosa manca prima del suo arrivo in Italia. L’ Atalanta accelera sul fronte del calciomercato e si prepara a regalare il primo grande squillo della nuova era tecnica guidata da Maurizio Sarri. La dirigenza bergamasca è infatti sempre più vicina a chiudere l’accordo per l’acquisto di Alajbegovic, talentuoso trequartista bosniaco individuato come il profilo perfetto per innalzare il tasso di fantasia e qualità della trequarti nerazzurra. La trattativa ha subito un’impennata decisiva nelle ultime ore, portando l’affare alle sue battute finali secondo Gianluca Di Marzio. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno C’è il sì del giocatore: la trattativa entra nel vivo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Calciomercato Atalanta, si sblocca l’affare Alajbegovic: c’è il sì del trequartista bosniaco. Cosa manca per la fumata bianca finale

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GAETANO-ATALANTA: ACCORDO TOTALE PROPOSTO UNO TRA EL BILAL O MALDINI

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