Calciomercato Atalanta si sblocca l’affare Alajbegovic | c’è il sì del trequartista bosniaco Cosa manca per la fumata bianca finale
Il trequartista bosniaco ha dato il suo via libera all’Atalanta, segnando un passo avanti nell’affare. Manca ancora l’accordo definitivo su alcuni dettagli contrattuali e la formalizzazione dell’intesa tra i club. La società bergamasca accelera, puntando a chiudere la trattativa prima dell’inizio della stagione. L’operazione potrebbe essere annunciata a breve, in attesa delle firme finali.
Calciomercato Atalanta, Alajbegovic sempre più vicino alla Dea: cosa manca prima del suo arrivo in Italia. L’ Atalanta accelera sul fronte del calciomercato e si prepara a regalare il primo grande squillo della nuova era tecnica guidata da Maurizio Sarri. La dirigenza bergamasca è infatti sempre più vicina a chiudere l’accordo per l’acquisto di Alajbegovic, talentuoso trequartista bosniaco individuato come il profilo perfetto per innalzare il tasso di fantasia e qualità della trequarti nerazzurra. La trattativa ha subito un’impennata decisiva nelle ultime ore, portando l’affare alle sue battute finali secondo Gianluca Di Marzio. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno C’è il sì del giocatore: la trattativa entra nel vivo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Segui gli aggiornamenti su Atalanta.
GAETANO-ATALANTA: ACCORDO TOTALE PROPOSTO UNO TRA EL BILAL O MALDINI
Notizie e thread social correlati
Sorloth ha detto sì alla Juve: cosa manca per la fumata biancaIl calciatore ha accettato l'offerta della Juventus, ma l'affare non è ancora concluso.
Il brasiliano torna all’Atalanta. Ederson-United, l’affare non si fa. Dea in pressing su AlajbegovicIl brasiliano torna all’Atalanta, mentre l’affare Ederson con il Manchester United è saltato.
Temi più discussi: Chi è Diego Moreira, obiettivo di calciomercato della Roma: le caratteristiche tecniche, i costi e lo stipendio; Ultim’ora, si sblocca la trattativa Gaetano-Atalanta: Fissate le visite mediche; Atalanta su Alajbegovic: il talento bosniaco dice sì ai nerazzurri; Calciomercato Milan, parte l’assalto dell’Atalanta ad Alajbegovic.
Calciomercato Juve, tre carte per Lucumì! Carnevali si sblocca così e rispunta uno scambio facebook
Atalanta, ufficiale l'acquisto di Gianluca Gaetano: l'annuncioIl club bergamasco ha accolto nella giornata di oggi il centrocampista del Cagliari: arriva a titolo definitivo alla corte di Sarri ... corrieredellosport.it
Ultim’ora, si sblocca la trattativa Gaetano-Atalanta: Fissate le visite medicheL’Atalanta rompe gli indugi e mette a segno il primo colpo della sua sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza nerazzurra ha raggiunto la fumata bianca defi ... calcioatalanta.it