PGA Championship 2026 su Sky e NOW | McIlroy e Scheffler guidano il secondo Major stagionale

Dal 14 al 17 maggio, l’Aronimink Golf Club ospita il PGA Championship 2026, il secondo grande torneo maschile della stagione. La competizione si svolge in cinque giorni, con le giornate di giovedì e venerdì dedicate alle qualificazioni e il fine settimana alle finali. Su Sky e NOW vengono trasmesse le partite, mentre tra i favoriti ci sono i giocatori Rory McIlroy e Scott Scheffler.

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Da giovedì 14 a domenica 17 maggio l’Aronimink Golf Club ospita il PGA Championship 2026, secondo Major della stagione. Diretta integrale su Sky Sport Golf e NOW, con finestre anche su Sky Sport Uno. Il grande golf torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con il PGA Championship 2026, secondo Major della stagione dopo il Masters di Augusta. L’appuntamento è in programma da giovedì 14 a domenica 17 maggio all’Aronimink Golf Club di Newton Square, in Pennsylvania, sede della 108ª edizione di uno dei tornei più prestigiosi del panorama mondiale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Golf, PGA Championship al via. All’Aronimink difende il titolo Scottie SchefflerSarà una settimana particolarmente calda quella che comincerà domani, giovedì 14, e terminerà domenica 17. Pga Championship al via, McIlroy insegue la sua nuova ossessioneIl vantaggio del Pga Championship - o il problema, dipende dai punti di vista – è che non ha un’identità precisa. Temi più discussi: Golf, altro Signature Event sul PGA Tour. Al via il Truist Championship; Truist Championship 2026: Rory McIlroy risale fino all'8° posto, gli highlights; Kristoffer Reitan conquista il Truist Championship e ottiene la prima vittoria sul PGA Tour; Golf, Im Sungjae vola al comando del Truist Championship a metà gara. MODELLO STATISTICO DEL PGA CHAMPIONSHIP 2026 - reddit.com reddit @ATP_Tour OR @CoupeRogers - Results on X | Live Posts & Updates x.com Golf, PGA Championship al via. All’Aronimink difende il titolo Scottie SchefflerSarà una settimana particolarmente calda quella che comincerà domani, giovedì 14, e terminerà domenica 17. Sui fairway dell'Aronimink Golf Club, a Newton ... oasport.it PGA Championship 2026 build-up LIVE: Latest updates from major at Aronimink as Scottie Scheffler, Rory McIlroy featureScottie Scheffler won the PGA Championship last May and Rory McIlroy chases a second successive major victory; Cameron Young and Tommy Fleetwood among players chasing maiden major win; watch all four ... skysports.com