PGA Championship | McIlroy reagisce e Scheffler dà la carica nel fine settimana

Nel fine settimana al PGA Championship, Rory McIlroy ha risposto alle sfide del torneo, mentre Scott Scheffler ha dato una scossa ai partecipanti con una performance energica. Venerdì, le condizioni di vento sono aumentate ad Aronimink, portando a un incremento dei punteggi medi tra i giocatori. Nonostante le difficoltà meteorologiche, Aldrich Potgieter ha continuato a competere senza lasciarsi influenzare dal clima avverso.

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2026-05-16 00:15:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Venerdì il vento si è alzato ad Aronimink e con esso la media dei punteggi è aumentata, ma niente di tutto ciò ha scoraggiato Aldrich Potgieter. Il 21enne sudafricano è in procinto di scrivere una delle storie più avvincenti dell’inizio della stagione principale, salendo verso la vetta della classifica a cinque sotto il par mentre l’onda pomeridiana avanza nel suo secondo round. Deve ancora fare uno spauracchio attraverso 14 buche del suo secondo round, sopravvivendo a un quasi disastro al 13 quando un tee shot errante ha minacciato di uscire dal limite prima che rotolasse in un par di prova sotto il peso dell’occasione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - PGA Championship: McIlroy reagisce e Scheffler dà la carica nel fine settimana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Scottie Scheffler reacts after losing his playoff to Matt Fitzpatrick Sullo stesso argomento PGA Championship 2026 su Sky e NOW: McIlroy e Scheffler guidano il secondo Major stagionaleDa giovedì 14 a domenica 17 maggio l’Aronimink Golf Club ospita il PGA Championship 2026, secondo Major della stagione. Pga Championship al via, McIlroy insegue la sua nuova ossessioneIl vantaggio del Pga Championship - o il problema, dipende dai punti di vista – è che non ha un’identità precisa. PGA Tour's Schedule Under Fire as Scottie Scheffler & Rory McIlroy Opt Out of $20M EventsThe PGA Tour is facing a glaring issue. They are unable to set the strongest field for their biggest events throughout the season outside of the majors and the PLAYERS Championship. Either Rory ... sports.yahoo.com Rory McIlroy has given the PGA Tour a problem which they may not even be able to fixRory McIlroy is the biggest star on the PGA Tour right now. McIlroy won The Masters for the second time in a row two weeks ago, and in doing so, he reached a new echelon amongst the elite. The 36-year ... uk.sports.yahoo.com