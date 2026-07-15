Al via il Sanza – Festival dell’Accoglienza dal 17 al 19 luglio la prima edizione

Notizia in breve

Dal 17 al 19 luglio si svolge la prima edizione del “Sanza – Festival dell’Accoglienza”. Il borgo si trasforma in un palcoscenico per spettacoli e iniziative culturali, coinvolgendo la comunità locale. L’evento, che dura tre giorni, prevede diverse attività aperte al pubblico, con artisti e partecipanti provenienti da varie zone. La manifestazione si concentra sulla promozione della cultura e dell’inclusione attraverso momenti di intrattenimento e confronto.