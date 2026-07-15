Al via il Sanza – Festival dell’Accoglienza dal 17 al 19 luglio la prima edizione
Dal 17 al 19 luglio si svolge la prima edizione del “Sanza – Festival dell’Accoglienza”. Il borgo si trasforma in un palcoscenico per spettacoli e iniziative culturali, coinvolgendo la comunità locale. L’evento, che dura tre giorni, prevede diverse attività aperte al pubblico, con artisti e partecipanti provenienti da varie zone. La manifestazione si concentra sulla promozione della cultura e dell’inclusione attraverso momenti di intrattenimento e confronto.
Tempo di lettura: 6 minuti Un borgo che si trasforma in palcoscenico, una comunità protagonista, la cultura come occasione di partecipazione. Prende il via venerdì 17 luglio, per concludersi domenica 19, la prima edizione di “Sanza – Festival dell’Accoglienza”, la rassegna che animerà il borgo medievale di Sanza, in provincia di Salerno, tra il Monte Cervati, il Vallo di Diano, il Cilento e il Golfo di Policastro. Il Festival, organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, diretta da Ruggero Cappuccio, si inserisce nel progetto “Sanza: il Borgo dell’Accoglienza”, promosso dal Comune di Sanza (SA) e dalla Regione Campania attraverso la stessa Fondazione e Scabec. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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