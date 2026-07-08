Colleferro Sponde Sonore – II Edizione Dal 17 al 19 Luglio al Parco Fluviale Tre serate di musica gratuita accessibile e di grande qualità

Da cronachecittadine.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cronache Cittadine COLLEFERRO – Il Comune di Colleferro presenta la seconda edizione del festival musicale “Sponde Sonore”, la rassegna estiva promossa dal L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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