Colleferro Sponde Sonore – II Edizione Dal 17 al 19 Luglio al Parco Fluviale Tre serate di musica gratuita accessibile e di grande qualità
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Cronache Cittadine COLLEFERRO – Il Comune di Colleferro presenta la seconda edizione del festival musicale “Sponde Sonore”, la rassegna estiva promossa dal L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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