Dal 9 ottobre all’8 novembre 2026. Al MAXXI di Roma il WWF Italia celebra i suoi primi sessant’anni con Rivoluzione Naturale, una mostra che racconta come l’associazione del Panda abbia cambiato il modo in cui l’Italia guarda alla natura, inventando un nuovo linguaggio. Un viaggio tra i temi, i media e le campagne che decennio dopo decennio, hanno trasformato l’ecologia da interesse di pochi a coscienza condivisa di tutto il Paese.Il percorso vuole essere un’esperienza che accompagnerà il visitatore attraverso aree – interne ed esterne tra il Corner e il cortile del MAXXI – che sono pensate come le tappe di una trasformazione: da passante a spettatore, da spettatore a parte attiva nella protezione della natura. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Al MAXXI di Roma “Rivoluzione Naturale” la mostra sui 60 anni del WWF Italia

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