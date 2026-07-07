alla reggia di caserta la mostra fotografica per i 60 anni del wwf

Notizia in breve

Dal 17 luglio al 31 agosto, al Giardino Inglese della Reggia di Caserta, si tiene la mostra fotografica “Il Panda siamo noi”, in occasione del 60° anniversario del Wwf Italia. È la prima volta che l’esposizione viene allestita in Campania. La mostra rimarrà aperta fino alla fine di agosto e presenta immagini legate alla tutela ambientale e alla conservazione delle specie, con un focus particolare sul simbolo del panda.