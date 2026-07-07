Alla Reggia di Caserta la mostra fotografica per i 60 anni del Wwf
Dal 17 luglio al 31 agosto, al Giardino Inglese della Reggia di Caserta, si tiene la mostra fotografica “Il Panda siamo noi”, in occasione del 60° anniversario del Wwf Italia. È la prima volta che l’esposizione viene allestita in Campania. La mostra rimarrà aperta fino alla fine di agosto e presenta immagini legate alla tutela ambientale e alla conservazione delle specie, con un focus particolare sul simbolo del panda.
Tempo di lettura: 2 minuti Arriva per la prima volta in Campania, in un luogo d’eccezione come la Reggia di Caserta, la mostra fotografica “Il Panda siamo noi”, allestita in occasione del 60esimo anniversario del Wwf Italia: l’esposizione sarà visitabile dal 17 luglio al 31 agosto al Giardino Inglese. Si tratta di un progetto visivo potente e originale, nato da un’idea dei fotografi Alessandro Dobici, Alberto Cambone e Roberto Isotti, che coinvolge 12 volti noti del cinema italiano in una sfida di mimesi artistica: interpretare lo sguardo di una specie animale a rischio estinzione. Dal lupo alla leonessa, dal bonobo alla mantide religiosa,... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Segui gli aggiornamenti su Caserta.
L'Archivio di Stato di Caserta presenta la mostra fotografica Ri-Conoscere il Litorale Domizio
Notizie e thread social correlati
Salemme alla Reggia di Caserta per celebrare i 50 anni di teatroVincenzo Salemme sarà protagonista di un evento teatrale alla Reggia di Caserta, che si svolgerà durante la stagione estiva.
Alla Fondazione Banco di Napoli la mostra fotografica “Ascarelli. Un nome e una storia lunga 150 anni”Domani, alle 16, si apre presso i locali dell’archivio di una fondazione bancaria nel centro storico della città una mostra fotografica dedicata a...
Temi più discussi: Concerto di Olly alla Reggia di Caserta, ci vuole un fisico bestiale; La scaletta del concerto di Kid Yugi alla Reggia di Caserta, l’ordine delle canzoni; Olly, la possibile scaletta del concerto alla Reggia di Caserta; Alla Reggia di Caserta la mostra Il Panda siamo noi per i 60 anni del WWF Italia.
Din Don Down alla Reggia di Caserta! facebook
#Castellammare - Vacanze stabiesi per Olly, relax in città dopo il concerto alla Reggia di Caserta Il vincitore del Festival di Sanremo 2025 ha trascorso alcune ore a Castellammare di Stabia, ospite dell'amico Sebastiano Esposito. Tra una partita a cal… x.com
Alla Reggia di Caserta la mostra fotografica per i 60 anni del WwfArriva per la prima volta in Campania, in un luogo d'eccezione come la Reggia di Caserta, la mostra fotografica Il Panda siamo noi, allestita in occasione del 60esimo anniversario del Wwf Italia: l' ... ansa.it
Vacanze ad agosto: cosa fare reddit
Reggia di Caserta, cambiano gli accessi il 3 luglio 2026 per il concerto di OllyReggia di Caserta, cambiano gli accessi il 3 luglio 2026 per il concerto di Olly. Ingressi e uscite modificati dalle 12:00. Biglietti online su Ticketone. napolike.it