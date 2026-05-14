Arte al MAXXI la mostra Italia di Moda racconta i luoghi del Paese in 48 scatti

Al MAXXI di Roma è stata inaugurata la mostra fotografica intitolata “Italia di Moda”. L’esposizione presenta 48 scatti che ritraggono vari luoghi del Paese, tra paesaggi, città e borghi. Le fotografie sono state realizzate con l’obiettivo di rappresentare diverse zone italiane attraverso immagini che catturano i dettagli e le caratteristiche di ciascun contesto. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico, offrendo una panoramica visiva di varie località italiane.

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Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Il Museo MaXXI di Roma ha aperto le sue porte alla mostra fotografica “Italia di Moda”, un racconto per immagini che in 48 fotografie narra i luoghi dell'Italia in una cornice di paesaggi, città e borghi. Protagonisti del progetto - in mostra dal 14 maggio al 7 giugno - il fotografo Andrea Varani e la top model di origini russe e ucraine Ludmilla Voronkina Bozzetti, che in viaggio per oltre un anno hanno utilizzato la moda come linguaggio narrativo per raccontare il territorio, l'arte e la cultura italiana. Gli abiti indossati per gli scatti, firmati da alcune delle più iconiche maison italiane tra cui... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Arte, al MAXXI la mostra “Italia di Moda” racconta i luoghi del Paese in 48 scatti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Italia di Moda: scatti d’autore al MAXXI di RomaCosa: La mostra fotografica Italia di Moda di Andrea Varani, con la top model Ludmilla Voronkina Bozzetti. "Italia di moda", mostra fotografica al MAXXILa mostra fotografica “Italia di Moda” approda a Roma negli spazi del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, dal 14 maggio al 7 giugno... Temi più discussi: Moda, arte e paesaggio: la mostra fotografica Italia di Moda al MAXXI, protagonista Ludmilla Voronkina Bozzetti; Italia di Moda; Italia di Moda al MAXXI: la fotografia incontra la moda; Italia di Moda: scatti d’autore al MAXXI di Roma. La mostra fotografica Italia di Moda approda al MaxxiDopo il debutto a Milano durante la fashion week, la mostra fotografica Italia di Moda approda a Roma negli spazi del MAXXI - Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, dal 14 maggio al 7 giugno. (A ... ansa.it Al MaXXI il viaggio in Italia di Ludmilla Voronkina Bozzetti immortalata da Andrea VaraniFirmata dal fotografo Andrea Varani e interpretata in esclusiva dalla top model Ludmilla Voronkina Bozzetti, la mostra fotografica «Italia di Moda» viene presentata a Roma negli spazi del MaXXI-Museo ... ilgiornaledellarte.com