Arte al MAXXI la mostra Italia di Moda racconta i luoghi del Paese in 48 scatti
Al MAXXI di Roma è stata inaugurata la mostra fotografica intitolata “Italia di Moda”. L’esposizione presenta 48 scatti che ritraggono vari luoghi del Paese, tra paesaggi, città e borghi. Le fotografie sono state realizzate con l’obiettivo di rappresentare diverse zone italiane attraverso immagini che catturano i dettagli e le caratteristiche di ciascun contesto. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico, offrendo una panoramica visiva di varie località italiane.
Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Il Museo MaXXI di Roma ha aperto le sue porte alla mostra fotografica “Italia di Moda”, un racconto per immagini che in 48 fotografie narra i luoghi dell'Italia in una cornice di paesaggi, città e borghi. Protagonisti del progetto - in mostra dal 14 maggio al 7 giugno - il fotografo Andrea Varani e la top model di origini russe e ucraine Ludmilla Voronkina Bozzetti, che in viaggio per oltre un anno hanno utilizzato la moda come linguaggio narrativo per raccontare il territorio, l'arte e la cultura italiana. Gli abiti indossati per gli scatti, firmati da alcune delle più iconiche maison italiane tra cui... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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