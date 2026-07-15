Al compleanno di Victoria di Svezia le reali ci mostrano la quintessenza dell' eleganza estiva | fiori colori pastello e tanto romanticismo
Durante il compleanno di Victoria di Svezia, le reali hanno indossato abiti floreali e colori pastello, simbolo di eleganza estiva. Negli ultimi due anni, Victoria ha scelto abiti firmati Saloni per questa occasione, entrambi con motivi floreali. La celebrazione ha mostrato un look romantico e raffinato, con dettagli floreali che richiamano la stagione estiva. La scelta degli abiti si è concentrata su tonalità delicate e tessuti leggeri, adattandosi all’atmosfera festiva.
Negli ultimi due anni Victoria di Svezia ha sfoggiato abiti floreali per il suo compleanno, entrambi firmati Saloni nel 2024. Guardando l'album dei ricordi possiamo dire che questo tipo di pattern è quello che predilige per le celebrazioni del Victoriadagen, il giorno dedicato alla primogenita di re Carlo Gustavo e di Silvia di Svezia nata il 14 luglio 1977, una tradizione che si ripete a Borgholm, una località sull'isola di Öland in cui si trova Solliden, la residenza estiva di reali. I look che la principessa preferisce per la festa sono quelli che la rappresentano di più, quelli che più la fanno sentire a suo agio. Raffinati e... 🔗 Leggi su Vanityfair.it
GERMANY: The Most Fascinating Country in Europe
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