Al compleanno di Victoria di Svezia le reali ci mostrano la quintessenza dell' eleganza estiva | fiori colori pastello e tanto romanticismo

Notizia in breve

Durante il compleanno di Victoria di Svezia, le reali hanno indossato abiti floreali e colori pastello, simbolo di eleganza estiva. Negli ultimi due anni, Victoria ha scelto abiti firmati Saloni per questa occasione, entrambi con motivi floreali. La celebrazione ha mostrato un look romantico e raffinato, con dettagli floreali che richiamano la stagione estiva. La scelta degli abiti si è concentrata su tonalità delicate e tessuti leggeri, adattandosi all’atmosfera festiva.