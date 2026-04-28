Le tonalità pastello sono tornate a essere protagoniste negli outfit ufficiali delle famiglie reali europee, rappresentando una scelta frequente tra gli abiti di rappresentanza e le occasioni pubbliche. Questi colori vengono utilizzati sia nei vestiti dei membri delle case reali che negli allestimenti degli eventi pubblici, creando un ponte tra tradizione e modernità. La loro presenza si conferma come una strategia per mantenere un’immagine raffinata e equilibrata.

tra protocollo e stile personale. Qualche esempio? Letizia di Spagna ha combinato un abito midi di Carolina Herrera a una borsa floreale firmata Furla e delle slingback di Magrit Shoes, mentre Zara Tindall ha optato per un tailleur firmato Me+Em, abbinato a camicia Cefinn, pump Emmy London e clutch Strathberry, completando il look con un cappello di Camilla Rose Millinery. In occasione del centenario di Elisabetta II, Kate Middleton ha scelto un look simbolico: collana di perle a tre fili della sovrana e abito lilla di Emilia Wickstead.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le tonalità pastello tornano a definire l’eleganza contemporanea delle royal europee, confermandosi una scelta strategica

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