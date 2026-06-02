La principessa di Monaco ha visitato Madrid per la prima volta, accompagnata dal marito. Durante l'evento, ha incontrato la regina di Spagna. Entrambe indossavano abiti estivi eleganti. L'incontro si è svolto in un contesto ufficiale e pubblico, senza ulteriori dettagli sulle conversazioni o altri partecipanti presenti.

Charlène di Monaco e suo marito Alberto II sono a Madrid per una una visita di due giorni in occasione del 150° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Spagna e il Principato. Tutti gli occhi erano puntati su Sua Altezza Serenissima che raramente accompagna il marito in missioni all'estero. Una constatazione che rende la reale meno prevedibile per quanto riguarda le sue scelte di stile in occasioni come queste. La principessa monegasca ha messo in valigia una creazione pastello della maison Oscar de la Renta, una griffe molto legato alla Spagna. Il celebre designer scomparso nel 2014 era nato a Santo Domingo ma si trasferì a 18 anni proprio a Madrid dove cominciò la sua carriera nella moda lavorando come apprendista da Cristóbal Balenciaga. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Charlène di Monaco per la prima volta in Spagna: l'incontro con la regina Letizia è all'insegna dell'eleganza estiva

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Prince Albert II and Princess Charlene of Monaco Participate in Road Safety Day & More

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