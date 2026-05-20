Aidem Come utilizzare CANVA per la DIDATTICA | corso pratico online per docenti Accreditato MIM

Da orizzontescuola.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato un corso online rivolto ai docenti di ogni ordine e grado che mira a insegnare come utilizzare CANVA nella didattica. Il percorso formativo, accreditato dal Ministero dell'Istruzione, offre un approccio pratico e si rivolge a insegnanti interessati a integrare strumenti digitali nelle proprie lezioni. La formazione si svolge interamente online e si concentra sulla familiarizzazione con le funzioni di CANVA utili in ambito educativo. La partecipazione è aperta a chi desidera migliorare le proprie competenze digitali in ambito scolastico.

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Corso online di formazione pratica, rivolto ai docenti di ogni ordine e grado, per imparare ad utilizzare il programma online Canva, per realizzare materiali didattici coinvolgenti e accattivanti per gli studenti (15 ore di formazione Accreditata MIM) Preparare lezioni più coinvolgenti, creare materiali visivi efficaci e catturare l’attenzione degli studenti non richiede necessariamente competenze grafiche. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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