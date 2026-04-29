Aidem Didattica inclusiva e AI | strumenti concreti per personalizzare l’apprendimento in classe Corso pratico online accreditato MIM

È stato annunciato un corso online di 15 ore, accreditato dal Ministero dell'Istruzione, dedicato alla didattica inclusiva e all’uso dell’intelligenza artificiale in classe. Il percorso formativo fornisce strumenti pratici per adattare l’insegnamento alle esigenze degli studenti, creando materiali più accessibili e gestendo classi diverse. La formazione si rivolge a insegnanti e figure educative interessate a integrare le tecnologie digitali nel loro lavoro quotidiano.