Aidem Didattica inclusiva e AI | strumenti concreti per personalizzare l’apprendimento in classe Corso pratico online accreditato MIM
È stato annunciato un corso online di 15 ore, accreditato dal Ministero dell'Istruzione, dedicato alla didattica inclusiva e all’uso dell’intelligenza artificiale in classe. Il percorso formativo fornisce strumenti pratici per adattare l’insegnamento alle esigenze degli studenti, creando materiali più accessibili e gestendo classi diverse. La formazione si rivolge a insegnanti e figure educative interessate a integrare le tecnologie digitali nel loro lavoro quotidiano.
Corso online accreditato MIM (15 ore) per apprendere come personalizzare la didattica, creare materiali inclusivi e gestire classi eterogenee con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale. Nelle classi di oggi, sempre più eterogenee, la personalizzazione dell’apprendimento non è più un’opzione, ma una necessità. Studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), livelli diversi di partenza, stili cognitivi differenti: i docenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
(Aidem) Come utilizzare CANVA per la DIDATTICA: corso pratico online per docenti (Accreditato MIM)Corso online di formazione pratica, rivolto ai docenti di ogni ordine e grado, per imparare ad utilizzare il programma online Canva, per realizzare...
(Aidem) MUSICA A SCUOLA: come utilizzarla per l’apprendimento e l’inclusione di alunni BES (Corso pratico online accreditato MIM)Corso online accreditato MIM (15 ore) per supportare tutti i docenti (dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria) nel processo di...
Contenuti di approfondimento
(Aidem) Come rendere attivo l’apprendimento? Quali metodi utilizzare? (Corso online Accreditato AS 2025/26)Corso online di formazione pratica (e-Seminar), suddiviso in 4 lezioni e rivolto a tutti i docenti di ogni ordine e grado, educatori e formatori che desiderano rendere la propria didattica più ... orizzontescuola.it
Didattica inclusiva: tecnologie a supporto di bes e dsaL’impegno nei confronti degli alunni con Bisogni Educativi Speciali equivale a un impegno verso tutti gli studenti. Numerosi studi hanno dimostrato che spesso l’innovazione scolastica passa attraverso ... savethechildren.it