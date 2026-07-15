Una donna di 40 anni agli arresti domiciliari è stata arrestata di nuovo per aver continuato a spacciare sostanze stupefacenti. La polizia ha fermato e arrestato la donna nel pomeriggio di ieri, dopo aver accertato che violava le restrizioni imposte dalla misura cautelare. Sono state trovate sostanze illecite e altri elementi che confermerebbero la sua attività di spaccio. La donna è stata portata in carcere.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel pomeriggio di ieri, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto una quarantenne perché gravemente indiziata di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina; la donna, già sottoposta alla misura degli arresti domiciliari per reati della stessa specie, è stata condotta in carcere in attesa dell’udienza di convalida. L’arresto scaturisce dall’intensificazione dei servizi di prevenzione e contrasto delle attività di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nel territorio della provincia di Benevento. In particolare, personale della Squadra Mobile appurava un intenso andirivieni dall’abitazione della quarantenne e, pertanto, all’esito di ulteriori accertamenti, decideva di intervenire con una perquisizione domiciliare che sortiva esito positivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ai domiciliari ma continuava a spacciare: arrestata una 40enne

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