Un uomo di 27 anni, sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio, è stato portato in carcere dopo aver violato le prescrizioni del giudice. Nonostante fosse ai domiciliari, continuava a ricevere visite in casa. La polizia ha eseguito il provvedimento di detenzione presso l’istituto penitenziario, riaprendo le porte del carcere. Il giovane di Termini era stato arrestato a novembre per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Dai domiciliari per spaccio al carcere per aver violato le prescrizioni del giudice. Si sono riaperte le porte dell’istituto penitenziario Burrafato per un ragazzo di 27 anni di Termini che a novembre scorso era finito in manette per detenzione ai fini di spaccio. Ad eseguire l’ordinanza di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Era ai domiciliari ma coordinava lo spaccio dei pusher", venticinquenne va in carcereUn giovane di 25 anni, agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, è stato arrestato e trasferito in carcere.

Era agli arresti domiciliari ma continuava a spacciare da casa: blitz della polizia dopo segnalazioni dei residentiGli agenti hanno effettuato un blitz presso un'abitazione in seguito a diverse segnalazioni di residenti che riferivano di un intenso via vai di...

Temi più discussi: Bitonto, rapina in supermercato con passamontagna e coltello: 22enne ai domiciliari; Calci e pugni ai carabinieri e fuga sui tetti, 44enne arrestato a Taranto; Evade ancora una volta: preso; Atti persecutori nei confronti della ex: ventenne finisce ai domiciliari.

Era ai domiciliari per spaccio ma continuava a ricevere gente in casa, 27enne va in carcere ift.tt/ZcfaRlu x.com

Perseguitava la ex: ventenne ai domiciliariPerseguitava e pedinava la sua ex, vittima di appostamenti anche sul luogo di lavoro, aggressioni, chiamate incessanti e messaggi ... msn.com

Doveva essere ai domiciliari, è a spasso per le Golosine: arrestato per evasioneUn 28enne arrestato per evasione: doveva essere ai domiciliari, ma in casa non c'è: trovato in un parco delle Golosine a Verona. veronaoggi.it