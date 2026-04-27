Era agli arresti domiciliari ma continuava a spacciare da casa | blitz della polizia dopo segnalazioni dei residenti

Gli agenti hanno effettuato un blitz presso un'abitazione in seguito a diverse segnalazioni di residenti che riferivano di un intenso via vai di persone. La persona coinvolta, sottoposta agli arresti domiciliari, era stata accusata di continuare a spacciare droga dalla propria abitazione, nonostante le restrizioni imposte dalla misura cautelare. L’intervento ha portato al controllo dell’edificio e all’identificazione di eventuali responsabilità.

Doveva trovarsi agli arresti domiciliari, ma secondo le segnalazioni dei residenti la sua abitazione era diventata un punto di continuo via vai. Così ieri mattina la polizia di Stato di Como ha arrestato un 24enne di origine algerina, cittadino italiano e residente in città, già noto per reati.🔗 Leggi su Quicomo.it

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L'uomo era già agli arresti domiciliari: ecco che cosa avrebbe fatto. - facebook.com facebook