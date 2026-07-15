Secondo fonti di New York Times e Haaretz, l’ex presidente iraniano avrebbe incontrato l’ex capo dei servizi di intelligence israeliani durante una conferenza sul clima a Budapest, ricevendo supporto per un possibile ritorno al potere. L’ufficio dell’ex presidente ha smentito queste ricostruzioni. Si riferisce inoltre che in quella sede si sarebbe svolta un’operazione di intelligence.

Secondo New York Times e Haaretz, l’ex presidente avrebbe incontrato David Barnea e ricevuto sostegno per tornare al potere. Il suo ufficio respinge l’intera ricostruzione A Budapest, sotto il titolo rassicurante di una conferenza sul clima, avrebbe preso forma una delle operazioni di intelli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Ahmadinejad, il nemico di Israele scelto dal Mossad per guidare l’Iran: l’incontro segreto a Budapest e il piano fallito di Netanyahu

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