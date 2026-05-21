Ieri si è svolta una telefonata tra il presidente degli Stati Uniti e il primo ministro di Israele, durata circa un'ora. Secondo quanto riportato da Axios, durante l'incontro il primo ministro israeliano si è mostrato molto arrabbiato e ha espresso forte disappunto. La conversazione si è concentrata su questioni di sicurezza nella regione e sulle recenti tensioni con l’Iran. Non sono stati resi pubblici dettagli specifici, ma la discussione è sembrata molto intensa e carica di tensione.

Ieri telefonata tesa tra Trump e Netanyahu, ha riferito Axios, aggiungendo che quest’ultimo, al termine, era “furioso”. A irritare il premier israeliano il tentennamento del suo interlocutore, che continua a trattare con l’Iran invece che bombardare. Peraltro, le trattative si sono fatte serrate. L’America ha risposto alla proposta iraniana e Teheran sta esaminando la controproposta. Intanto si intensifica l’attivismo del Pakistan, mediatore ufficiale tra le parti: in questa settimana il ministro degli Interni pakistano Syed Mohsin Naqvi si è recato per ben due volte in Iran e oggi è la volta del Capo di Stato Maggiore Asim Munir, uomo chiave dei negoziati grazie ai suoi rapporti con i Guardiani della Rivoluzione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran. Ahmadinejad, il nemico prediletto di Netanyahu

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Iran will face response it 'cannot imagine' if it attacks 'Israel': Netanyahu

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