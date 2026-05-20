Piano segreto USA e Israele | Ahmadinejad al comando dell’Iran?

Sono emerse indiscrezioni su un presunto piano congiunto tra USA e Israele che coinvolgerebbe l’ex presidente iraniano Ahmadinejad. Secondo alcune fonti, si ipotizza che l’ex leader possa aver avuto un ruolo nel contesto delle strategie di queste nazioni, mentre si cercano risposte sul motivo di un attacco israeliano avvenuto il 28 febbraio, che avrebbe avuto come obiettivo proprio figure legate a lui. La vicenda ha suscitato attenzione, ma mancano conferme ufficiali sui dettagli di queste operazioni.

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