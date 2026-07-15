Agustina spinge Lautaro in finale
Agustina, compagna del capitano dell’Inter, si trova ad Atlanta per assistere alla semifinale tra Argentina e Inghilterra.
La compagna del capitano dell'Inter è ad Atlanta per seguire la semifinale tra Argentina e Inghilterra. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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