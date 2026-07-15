Agustina spinge Lautaro in finale

Da sportmediaset.mediaset.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Agustina, compagna del capitano dell’Inter, si trova ad Atlanta per assistere alla semifinale tra Argentina e Inghilterra.

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