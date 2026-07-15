Agguato con l' accetta a Besano il colpo alla testa poteva ucciderlo | salvo per la conformazione del cranio

Notizia in breve

A Besano, un uomo è stato colpito alla testa con un'accetta durante un agguato, ma è sopravvissuto grazie alla conformazione del suo cranio. Nel frattempo, il Questore ha emesso quattro provvedimenti di DASPO contro persone coinvolte in una rissa violenta che si è conclusa con un tentato omicidio. Gli interventi sono stati definiti “fuori contesto”.