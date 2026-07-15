Agguato con l' accetta a Besano il colpo alla testa poteva ucciderlo | salvo per la conformazione del cranio
A Besano, un uomo è stato colpito alla testa con un'accetta durante un agguato, ma è sopravvissuto grazie alla conformazione del suo cranio. Nel frattempo, il Questore ha emesso quattro provvedimenti di DASPO contro persone coinvolte in una rissa violenta che si è conclusa con un tentato omicidio. Gli interventi sono stati definiti “fuori contesto”.
È di quattro provvedimenti di DASPO “fuori contesto” il bilancio delle misure adottate dal Questore della Provincia di Varese nei confronti dei responsabili di una violenta rissa culminata in un tentato omicidio a Besano. I destinatari, già arrestati, sono stati ritenuti socialmente pericolosi e per quattro anni non potranno accedere a manifestazioni sportive su tutto il territorio nazionale. Le misure di prevenzione: DASPO fuori contesto per i responsabili Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore Paolo Iodice ha firmato quattro provvedimenti di DASPO “fuori contesto” nei confronti dei soggetti coinvolti nella grave rissa avvenuta nel Comune di Besano. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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