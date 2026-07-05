Quattro persone sono state arrestate con l’accusa di tentato omicidio a Besano, in provincia di Varese, in seguito a un episodio avvenuto il 28 giugno. Durante l’evento, una persona è stata colpita alla testa con un’ascia e sono stati tentati di investire due individui. Le indagini hanno ricostruito i fatti e portato all’emissione delle misure cautelari. Le autorità hanno contestato agli arrestati vari reati collegati all’episodio di violenza.

Una vendetta finita a colpi d’ascia, e col tentativo di investire due persone, che poteva finire molto peggio di come sono andate le cose a Besano, paese dell’Alto Varesotto, il 28 giugno scorso, fatti che hanno portato in carcere con pesanti accuse, tra cui tentato omicidio, ben quattro persone. Secondo la ricostruzione degli inquirenti - Procura di Varese che ha coordinato il reparto Operativo dei carabinieri - i fatti hanno visto due fazioni contrapposte: da un lato due italiani che nel pomeriggio di quel giorno, una domenica, bisticciano con un ragazzino di 15 anni italiano ma di origini tunisine in compagnia di un adulto, cittadino tunisino. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Besano, colpito alla testa con l’ascia per vendetta (e il tentativo di investire due persone): quattro arresti per tentato omicidio

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