Il Padova si prepara ad affrontare l’ultima giornata di campionato con la mente libera, pronta a scendere in campo questa sera all’Orogel Manuzzi. Tra i giocatori disponibili, l’ex Bortolussi si distingue come il più pericoloso tra gli avversari. La squadra arriva a questa partita senza pressioni, consapevole di aver già raggiunto gli obiettivi prefissati, e si appresta a disputare l’ultimo match della stagione.

Il Padova, che questa sera scenderà in campo all’Orogel Manuzzi nell’ultima di campionato, avrà un vantaggio non da poco: la mente sgombra. I biancoscudati, infatti, hanno già messo la salvezza in cassaforte. A chiuderla a chiave ci hanno pensato prima Alessandro Sorrentino, che ha parato il rigore di Russo all’80’, e poi Christian Pastina, che al 94’ ha realizzato il gol- vittoria contro il Pescara venerdì scorso. È stata l’apoteosi di un finale di stagione che ha riportato i biancoscudati fuori dalla zona pericolo: 9 punti negli ultimi 4 turni, tre vittorie nelle ultime tre partite casalinghe (1-0 all’Empoli, alla Reggiana e al Pescara) e una sola sconfitta hanno regalato agli uomini di Breda ben 9 punti di vantaggio sulla zona rossa e sgombrato il campo dalle ansie.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Padova salvo e con la testa libera. L’ex Bortolussi il più pericoloso

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